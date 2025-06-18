Вестник Кавказа

В Израиле назвали число пострадавших после атак Ирана

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Офис Нетаньяху: более 800 израильтян пострадало от ударов со стороны Ирана.

Количество пострадавших от ракетных ударов со стороны Ирана израильтян достигло 838 человек, информирует офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху. 

"С момента начала операции более 838 раненых, из них 11 человек в тяжёлом состоянии, 42 человека с ранениями средней степени тяжести, 785 человек с лёгкими травмами… Более 5000 человек эвакуированы из своих домов"

– офис Биньямина Нетаньяху

Сообщается, что число жертв иранских ударов составляет 24 человека. 

Напомним, что Иран начал наносить удары по территории Израиля после начала еврейским государством военной операции "Восстающий лев", направленной на устранение возможной ядерной угрозы со стороны Исламской Республики.

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