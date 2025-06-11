Вестник Кавказа

В Иране отметили важность мира и стабильности на Южном Кавказе

В Иране отметили важность мира и стабильности на Южном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана заявили, что для Тегерана важны мир и стабильность на Южном Кавказе. Там добавили, что страна имеет хорошие отношения с Азербайджаном и Арменией.

Пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что мир и стабильность на Южном Кавказе важны для Тегерана.

Дипломат подчеркнул, что Иран всегда поддерживал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Он призвал обе стороны заключить мирный договор в ближайшее время.

Багаи добавил, что у Тегерана выстроены хорошие и сбалансированные отношения с Баку и Ереваном и отметил важность продолжения политики добрососедства.

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