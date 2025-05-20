Вестник Кавказа

В Иране открылся Фестиваль российской культуры

В Иране открылся Фестиваль российской культуры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранцы смогут познакомиться с российскими фильмами и народными промыслами в рамках фестиваля, который пройдет до 15 июня.

Открытие Фестиваля российской культуры прошло в Иране, сообщили в российским Минкульте. 

"История культурного взаимодействия России и Ирана насчитывает не одно столетие и основывается на прочном фундаменте взаимного уважения, бережного отношения к духовным ценностям, традициям и богатой культуре наших народов, едином стремлении сохранять свое уникальное культурное наследие"

– министр культуры РФ Ольга Любимова

Жители Тегеран и Исфахана в течение недели увидят выступления российских творческих коллективов, а также познакомятся с новинками киноиндустрии РФ. Также будут представлены экспозиции с произведениями художественных промыслов. 

Фестиваль будет проходить с 10 по 15 июня, мероприятия можно посетить бесплатно.

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