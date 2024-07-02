Масуд Пезешкиан станет президентом Ирана через три недели

Инаугурация новоизбранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана пройдет во вторник, 30 июля, в парламенте страны в присутствии высокопоставленных представителей власти страны и зарубежных делегаций.

Во вторник, 30 июля, высокопоставленные представители власти Исламской Республики Иран (ИРИ) и представители зарубежных делегаций соберутся в иранском парламенте для участия в инаугурации новоизбранного президента страны Масуда Пезешкиана, заявил сегодня представитель президиума парламента Ирана Алирза Селими.

Ожидается, что в течение двух недель после церемонии новый президент представит парламенту свою программу и новый состав правительства – на обсуждение кандидатур новых министров у президента есть неделя срока, отметил Селими.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", победителем второго тура внеочередных президентских выборов в Иране стал реформист Масуд Пезешкиан – в ходе голосования он набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса, а его соперник, консерватор Саид Джалили - 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов.