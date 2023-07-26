В Иране и Китае ждут первые группы российских туристов

Опубликовано: 12:21, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Процесс согласования обмена группами туристов между Россией, Ираном и Китаем завершился, групповые турпоездки стартуют уже в первых числах августа, а путешественникам будут оформлять электронные визы.

Безвизовый групповой туристический обмен России с Ираном и Китаем начнется в ближайшее время, все вопросы решены и согласованы, сообщил сегодня на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают "электронные визы", и к этой же дате мы планируем запустить первые безвизовые групповые поездки с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены и буквально со дня на день рассчитываем, что первые группы к нам приедут"

- Максим Решетников

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Россия практически готова к старту групповых туристических поездок в Иран и Китай – стороны обменялась списками туркомпаний, которым разрешена такая деятельность и договорились, что на такие группы будет распространяться безвизовый режим.

На сайте МЭР уже выложены информационные материалы, инструкции и типовые документы для российских туроператоров, которые будут оформлять групповые туристические поездки в эти страны.