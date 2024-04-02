В Ингушетии будет отмечаться Ид аль-Фитр три дня

10, 11 и 12 апреля в Ингушетии объявлены выходными днями в связи с окончанием Рамадана. Это время молитв и праздничных поздравлений. Также во время праздника принято делиться с родными и близкими подарками и угощениями.

Власти Ингушетии объявили о том, что в апреле в республике будет 3 дополнительных выходных. Это связано с празднованием религиозного праздника, который знаменует окончание Рамадана.

«Глава Ингушетии объявил с 10 по 12 апреля выходными днями в связи с празднованием Ид-аль Фитр (Мархаш)»

– в пресс-службе главы и правительства региона.

Это время молитв и праздничных поздравлений. Также во время праздника принято делиться с родными и близкими подарками и угощениями.

В релизе отмечается, что этот праздник вновь и вновь напоминает всем о важности смирения, благодарности и взаимопомощи.