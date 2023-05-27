В Ингушетии будет развиваться нефтедобывающая промышленность

Опубликовано: 23:05, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новые нефтяные скважины будут буриться в Ингушетии. Уже закуплена буровая установка.

На территории Ингушетии будут бурить новые нефтяные скважины. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что специалисты будут создавать скважины с горизонтальным окончанием.

«Для работ уже закуплена буровая установка УПА-100. С ее помощью планируется пробурить первые скважины с горизонтальным окончанием на Западном лицензионном участке Малгобек-Вознесенского месторождения»

– правительство Ингушетии.

Уточняется, что к работам по бурению скважин будут привлечены специалисты компании «Ингушнефть».