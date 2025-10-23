Вестник Кавказа

ХАМАС готов уйти из "желтой зоны" сектора Газа

Карта Средиземного моря и средиземноморских стран
В ХАМАС заявили о намерении покинуть занятые израильской армией районы сектора Газа. Палестинское движение также готово продолжить работу по возвращению тел израильских заложников.

В палестинском движении ХАМАС заявили о готовности оставить "желтую зону" – территорию в секторе Газа, которая контролируется войсками ЦАХАЛ, передает Al Jazeera со ссылкой на представителя движения Исмаила Радвана. 

"Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны"

– Исмаил Радван 

В палестинском движении также рассказали о намерении в кратчайшие сроки найти и вернуть израильской стороне тела заложников. Как отметил Радван, ХАМАС нацелен на реализацию мирных соглашений. 

Отметим, что сейчас решается вопрос с остающимися в тоннелях сектора Газа боевиками ХАМАС. США оказывают давление на Израиль, склоняя Тель-Авив дать свободный проход боевикам. В самом движении ранее заявили, что не капитулируют перед израильскими войсками и не оставят тоннели.

