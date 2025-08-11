Вестник Кавказа

В ХАМАС заявили о готовности рассмотреть предложения по Газе

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ХАМАС и его союзники могут рассмотреть предложения по прекращению огня в секторе Газа, если эти предложения отвечают палестинским требованиям.

Движение ХАМАС и союзные ему группировки сообщили на встрече с посредниками в Египте о готовности оценить предложения по Газе.

"Палестинские фракции готовы рассмотреть любые инициативы по вопросу прекращения огня в Газе, которые отвечают требованиям палестинцев и включают в себя прекращение военных действий в секторе, вывод оттуда израильских войск и снятие блокады с анклава"

– заявление ХАМАС

Также палестинское движение выразило благодарность Египту и Катару за приложенные ими "колоссальные усилия, нацеленные на возобновление поставок гуманитарной помощи в Газу".

Отметим, что в Израиле не готовы на короткое гуманитарное перемирие, а также добиваются полного разоружения ХАМАС и освобождения всех заложников. В планы Израиля входит взять контроль над городом Газой, а также возможное переселение жителей палестинского анклава в другие страны.

