В ХАМАС обсуждают возможное перемирие в Газе

Руководство ХАМАС обсуждает предложения о перемирии с Израилем, которое получено через посредников.

В ХАМАС сообщили о состоявшихся консультациях по вопросу перемирия в секторе Газа. Предложение о прекращении огня получено через посредников палестинского движения.

"Мы действуем с высокой ответственностью и проводим национальные консультации для обсуждения предложений от братьев-посредников ради достижения соглашения, гарантирующего прекращение агрессии и вывод (израильских войск - ред.)"

– ХАМАС

В ХАМАС сообщили, что посредники движения ведут переговоры для достижения соглашения с Израилем.

Отметим, что сегодня лидер США Дональд Трамп заявил о готовности Израиля к перемирию на 60 дней.