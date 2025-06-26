Вестник Кавказа

В ХАМАС обсуждают возможное перемирие в Газе

В ХАМАС обсуждают возможное перемирие в Газе
© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
Руководство ХАМАС обсуждает предложения о перемирии с Израилем, которое получено через посредников.

В ХАМАС сообщили о состоявшихся консультациях по вопросу перемирия в секторе Газа. Предложение о прекращении огня получено через посредников палестинского движения. 

"Мы действуем с высокой ответственностью и проводим национальные консультации для обсуждения предложений от братьев-посредников ради достижения соглашения, гарантирующего прекращение агрессии и вывод (израильских войск - ред.)"

– ХАМАС 

В ХАМАС сообщили, что посредники движения ведут переговоры для достижения соглашения с Израилем.

Отметим, что сегодня лидер США Дональд Трамп заявил о готовности Израиля к перемирию на 60 дней.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
825 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.