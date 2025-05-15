В Грузии заявили о важности мира для развития страны

В МИД Грузии заявили, что мир является основой, которая необходима для будущего развития страны. Там добавили, что перед Грузией стоят сложные вызовы.

Руководитель грузинской дипломатии Мака Бочоришвили заявила о важности мира для Грузии. Она подчеркнула, что мир – это основа, необходимая для будущего развития страны.

Глава внешнеполитического ведомства страны отметила, что последние годы перед Грузией стояли сложные вызовы. Бочоришвили подчеркнула, что они никуда не делись.

Она добавила, что ради защиты национальных интересов, будущего Грузии и детей необходимо сохранить мир не только в самой стране, но и на Южном Кавказе.

Говоря о роли Грузии в Срединном коридоре, министр сообщила, что мир в регион приобретает иное значение – сюда входят отношения с соседями и возможность мирного сосуществования.