Опубликовано: 2:34, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открыть для себя Грузию туристам поможет новый профильный портал. Создатели собрали здесь данные о наиболее известных достопримечательностях, климате и активностях, дополнив это фразами на грузинском, которые помогут путешественнику почувствовать себя дома в новой стране.

Специалисты Национальной администрации туризма разработали и запустили сайт, призванный проинформировать о достопримечательностях Грузии, а также представить наиболее популярные туристические маршруты с их детальным описанием.

"В рамках проекта цифровой трансформации, Национальная администрация туризма Грузии устроила презентацию главного туристического портала"

– Национальная администрация туризма

Создатели сайта отмечают, что он включает данные турпорталов около семи десятков стран. В частности, подраздел «Отдых» делится по различным видам туристической активности, а также оптимальным для посещения временам года. Сайт представлен на двух языках – грузинском и английском.

Кроме того, на сайте представлена информация о работе транспорта, особенностях климата. Также здесь можно найти основные фразы на грузинском языке.