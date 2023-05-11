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В Грузии создан единый туристический портал 

В Грузии создан единый туристический портал 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Открыть для себя Грузию туристам поможет новый профильный портал. Создатели собрали здесь данные о наиболее известных достопримечательностях, климате и активностях, дополнив это фразами на грузинском, которые помогут путешественнику почувствовать себя дома в новой стране. 

Специалисты Национальной администрации туризма разработали и запустили сайт, призванный проинформировать о достопримечательностях Грузии, а также представить наиболее популярные туристические маршруты с их детальным описанием. 

"В рамках проекта цифровой трансформации, Национальная администрация туризма Грузии устроила презентацию главного туристического портала"

– Национальная администрация туризма 

Создатели сайта отмечают, что он включает данные турпорталов около семи десятков стран. В частности, подраздел «Отдых» делится по различным видам туристической активности, а также оптимальным для посещения временам года. Сайт представлен на двух языках – грузинском и английском. 

Кроме того, на сайте представлена информация о работе транспорта, особенностях климата. Также здесь можно найти основные фразы на грузинском языке. 

Как добраться в Грузию на машине

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