Специалисты Национальной администрации туризма разработали и запустили сайт, призванный проинформировать о достопримечательностях Грузии, а также представить наиболее популярные туристические маршруты с их детальным описанием.
"В рамках проекта цифровой трансформации, Национальная администрация туризма Грузии устроила презентацию главного туристического портала"
– Национальная администрация туризма
Создатели сайта отмечают, что он включает данные турпорталов около семи десятков стран. В частности, подраздел «Отдых» делится по различным видам туристической активности, а также оптимальным для посещения временам года. Сайт представлен на двух языках – грузинском и английском.
Кроме того, на сайте представлена информация о работе транспорта, особенностях климата. Также здесь можно найти основные фразы на грузинском языке.