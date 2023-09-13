В Грузии считают, что расширение важно для безопасности ЕС

Опубликовано: 12:43, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Депутат правящей партии Грузии заявил, что расширение Евросоюза имеет важно значение для безопасности объединения. Грузия рассчитывает получить статус кандидата в ЕС до конца года.

О важном значении расширения Евросоюза высказался депутат "Грузинской мечты" Михаил Сарджвеладзе.

"Есть настрой в том направлении, что Европа должна расширяться. Расширение Евросоюза критически важно не только для стран-кандидатов, но и для безопасности ЕС"

– депутат

Шансы Грузии на получение кандидатского статуса на членство в Евросоюзе он оценил как серьезные.

"Ожидания в этом направлении, наверное, должны быть более позитивными, поскольку по всем вопросам, которые считаются критериями получения статуса кандидата в Евросоюз, все ясно видят, что у Грузии в этом плане очень серьезные возможности"

– Сарджвеладзе

Перед Тбилиси были выдвинуты 12 условий, когда они будут выполнены, ЕС рассмотрит возможность присвоения Грузии статуса кандидата. По оценке главы евродипломатии Жозепа Борреля, который в начала сентября побывал в Грузии, страна на данный момент выполнила только три условия из списка.