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В Грузии считают, что расширение важно для безопасности ЕС

В Грузии считают, что расширение важно для безопасности ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Депутат правящей партии Грузии заявил, что расширение Евросоюза имеет важно значение для безопасности объединения. Грузия рассчитывает получить статус кандидата в ЕС до конца года.

О важном значении расширения Евросоюза высказался депутат "Грузинской мечты" Михаил Сарджвеладзе.

"Есть настрой в том направлении, что Европа должна расширяться. Расширение Евросоюза критически важно не только для стран-кандидатов, но и для безопасности ЕС"

– депутат

Шансы Грузии на получение кандидатского статуса на членство в Евросоюзе он оценил как серьезные.

"Ожидания в этом направлении, наверное, должны быть более позитивными, поскольку по всем вопросам, которые считаются критериями получения статуса кандидата в Евросоюз, все ясно видят, что у Грузии в этом плане очень серьезные возможности"

– Сарджвеладзе

Перед Тбилиси были выдвинуты 12 условий, когда они будут выполнены, ЕС рассмотрит возможность присвоения Грузии статуса кандидата. По оценке главы евродипломатии Жозепа Борреля, который в начала сентября побывал в Грузии, страна на данный момент выполнила только три условия из списка.

Евросоюз выдвинул Грузии еще 9 условий

Евросоюз выдвинул Грузии еще 9 условий

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