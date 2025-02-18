В Грузии с начала года 110 раз воровали лес

В Грузии остро стоит проблема нелегальных лесорубов, уничтожающих грузинские леса без всякой заботы о республиканской экологии. Только официально с начала года они 110 раз нарушили лесное законодательство.

Как рассказали сегодня в грузинском Нацагентстве лесного хозяйства, за предыдущие 66 дней 2025 года на территории Грузинской Республики было зафиксировано 110 случаев нарушения законодательства, касающегося охраны лесных ресурсов государства.

Подавляющее большинство нарушений составляет воровство леса – нелегальная вырубка и вывоз срубленных деревьев. У пойманных с поличным лесорубов-нарушителей сотрудники Нацагентства забрали 116 куб м бревен и сучьев.

Изъятый лес размещен на специальных государственных площадках, где граждане имеют возможность легально купить дрова и другие виды лесоматериалов.

В Нацагентстве подчеркнули, что в некоторых случаях масштаб правонарушения был настолько велик, что лесорубам грозят уголовные статьи.

Речь идет только о зарегистрированных случаях незаконной вырубки леса, а сколько всего в Грузии было уничтожено лесов, неизвестно. Лесники просят граждан звонить на горячую линию по короткому номеру 153 для информирования о нарушения лесного законодательства.