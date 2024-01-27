В Грузии резко упал экспорт собственной продукции

За год Грузия на четверть сократила поставки за рубеж собственной продукции. Наиболее сильный спад по экспорту ферросплавов - более 60%. Ранее основным покупателем была Россия.

В 2023 году грузинский экспорт (отдельно от реэкспорта) снизился на 24,4%, следует из данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

За год экспорт собственной продукции составил $2,9 млрд, а общий экспорт - $6,1 млрд, он прибавил 9%.

Резко за год упали продажи Грузии ферросплавов - более чем на 60%. Причина в падении цен и спроса на ферросплавы, а также начале действия пятилетней антидемпинговой пошлины от Евразийской экономической комиссии. Прежде основным покупателем грузинских ферросплавов была Россия, однако с февраля 2023 года, когда вступила в силу пошлина, Россия прекратила закупку в Грузии.

Также серьезно просел экспорт медных руд и концентратов – почти на 54%, азотных удобрений – на 43,7%.

Отметим, что Россия, наряду с Турцией и Китаем остается одним из крупнейших партнеров Грузии по экспорту.