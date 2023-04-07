Большой наплыв путешественников из-за рубежа ожидают туристические компании Грузии уже с мая, сообщила глава турфирмы Check-in Travel Ия Гедеванишвили
Она отметила, что в настоящее время у работников туристической сферы и самих туристов высокие ожидания перед началом сезона, никто ни на что не жалуется. По ее словам, Грузию В этом году посетят больше туристов, чем в допандемийные времена.
Руководитель компании заверила, что сегодня дела в фирме движутся "в гору", а среднеазиатские рынки приносят очень перспективные контракты. Гедеванишвили подчеркнула, что страна ждет путешественников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и в компании не знают, как справляться с большим числом туристов.
Кроме того, она заявила об отказе работать с Европой, поскольку граждане ЕС стали мало посещать Грузию из-за коронавируса, а после обострения ситуации на Украине они перестали ездить на отдых в республику. При этом глава турфирмы уточнила, что поток европейских туристов восстанавливается медленно, что не устраивает компании.