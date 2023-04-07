Опубликовано: 9:53, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристические фирмы Грузии рассказали о ситуации в сфере туризма в стране перед началом сезона. По их мнению, дела в этом направлении движутся "в гору".

Большой наплыв путешественников из-за рубежа ожидают туристические компании Грузии уже с мая, сообщила глава турфирмы Check-in Travel Ия Гедеванишвили

Она отметила, что в настоящее время у работников туристической сферы и самих туристов высокие ожидания перед началом сезона, никто ни на что не жалуется. По ее словам, Грузию В этом году посетят больше туристов, чем в допандемийные времена.

Руководитель компании заверила, что сегодня дела в фирме движутся "в гору", а среднеазиатские рынки приносят очень перспективные контракты. Гедеванишвили подчеркнула, что страна ждет путешественников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и в компании не знают, как справляться с большим числом туристов.

Кроме того, она заявила об отказе работать с Европой, поскольку граждане ЕС стали мало посещать Грузию из-за коронавируса, а после обострения ситуации на Украине они перестали ездить на отдых в республику. При этом глава турфирмы уточнила, что поток европейских туристов восстанавливается медленно, что не устраивает компании.