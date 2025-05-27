В Грузии назвали обнадеживающими сигналы Трампа

Грузинские премьер считает, что сигналы, поступающие от Трампа, являются обнадеживающими. Кобахидзе отметил, что Грузия готова к сотрудничеству со сверхдержавами.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что в Тбилиси надеются на мирное партнерство с Вашингтоном при президенте Дональдже Трампе.

"Очень обнадеживают сигналы, поступающие от нового президента США, который подчеркивает важность мира. Я надеюсь, что при администрации президента Трампа мир будет поощряться в еще большей степени"

– Кобахидзе

По словам грузинского премьера, Тбилиси открыт к сотрудничеству, в том числе со сверхдержавами, которые ориентированы на мир, экономическое развитие и улучшение благосостояния своих народов.

Ранее сегодня стало известно об уходе с поста посла США в Грузии Робин Данниган.