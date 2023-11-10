В Грузии нашли собаку президента

Собака главы грузинского государства по кличке Гомбора найдена целой и невредимой. О ее пропаже сообщалось сегодня днем.
В Грузии нашлась собака президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом глава государства написала на своих страницах в социальных сетях.
"Нашли!!! Спасибо всем!"
– президент Грузии
О пропаже животного стало известно несколько часов назад. Это случилось в районе Ваке в Тбилиси.
Напомним, президент Грузии подобрала собаку на улице в 2018 году. Она назвала ее Гомбора.
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