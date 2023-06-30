В горах Карачаево-Черкесии спасли туристов из Кубани

Опубликовано: 8:11, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Группу пропавших накануне в горах КЧР туристов нашли спасатели МЧС. Помощь врачей путешественникам не потребовалась.

Туристическая группа из восьми участников, потерявшаяся накануне в горных территориях Зеленчукского района КЧР была спасена. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь путешественникам не требуется"

– МЧС РФ

Далее уточняется, что поиски пропавших туристов начались накануне.