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В горах Карачаево-Черкесии спасли туристов из Кубани

В горах Карачаево-Черкесии спасли туристов из Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Группу пропавших накануне в горах КЧР туристов нашли спасатели МЧС. Помощь врачей путешественникам не потребовалась.

Туристическая группа из восьми участников, потерявшаяся накануне в горных территориях Зеленчукского района КЧР была спасена. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь путешественникам не требуется"

– МЧС РФ

Далее уточняется, что поиски пропавших туристов начались накануне.

В горах Карачаево-Черкесии пропала группа туристов из 8 человек

В горах Карачаево-Черкесии пропала группа туристов из 8 человек

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