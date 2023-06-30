В горах Карачаево-Черкесии спасли туристов из Кубани

Группу пропавших накануне в горах КЧР туристов нашли спасатели МЧС. Помощь врачей путешественникам не потребовалась.
Туристическая группа из восьми участников, потерявшаяся накануне в горных территориях Зеленчукского района КЧР была спасена. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь путешественникам не требуется"
– МЧС РФ
Далее уточняется, что поиски пропавших туристов начались накануне.