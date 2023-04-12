В горах Алматы хотят запретить строительство

Опубликовано: 2:05, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горы и предгорья Алматы могут защитить от застройки. Предложение о моратории на строительство в таких районах озвучил депутат Андрей Лукин.

В Алматы остро стоит проблема застройки склонов и предгорий, территории, выделенные под сады превращаются в престижные коттеджные поселки, чтоб нарушает ландшафт и экологию, сообщил депутат сената парламента Казахстана Андрей Лукин.

Застройка предгорий незаконна и носит хаотический характер, необходимо ввести мораторий для защиты горных склонов, уверен сенатор.

Яблоневые сады в предгорных районах уничтожаются, вырубаются, их место занимают коттеджи и даже многоэтажные дома, рассказал он. Проблема очевидна как населению, так и юристам, экологам, сейсмологам, заметил Лукин.

За последние годы коттеджами оброс Шымбулак, застроено Бутаковское ущелье, ущелье Кимасар, Горный гигант, Юбилейное и Большое алматинское ущелье, район Каменского плато.

Как объяснил депутат, частные строительные компании меняют целевое назначение земель, так садоводческие земли становятся пригодными для ИЖС, а на территории возводятся многоэтажные ЖК. Такая ситуация незаконна и опасна: МЧС предупреждает, что строительство на склонах может привести к оползням техногенного характера.

Депутат внес в правительство предложение объявить мораторий на предоставление земель в предгорьях и исключить практику изменения целевого назначения таких земель.