Вестник Кавказа

В Германии заявили об отсутствии планов военной поддержки Израиля

В Германии заявили об отсутствии планов военной поддержки Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Берлин не планирует в какой-либо форме участвовать в конфликте Ирана и Израиля.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Берлина нет планов помогать Израилю оружием или как-либо участвовать в военном противостоянии Тель-Авива и Тегерана. 

"Мы ничего не готовим... Я также не вижу, в какой форме мы могли бы или имели бы право активно участвовать в этом конфликте. Так что для нас этот вопрос просто не стоит" 

– Борис Писториус

Ранее в оборонном ведомстве Германии заявили, что поставят Израилю противопожарное оборудование. 

Отметим, что операция Израиля "Восстающий лев" была начала 13 июня. Израиль нанес удары по Тегерану, а также по ряду объектов в Мешхеде, Тебризе, Исфахане и других городах Ирана.

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