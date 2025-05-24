В Германии заявили об отсутствии планов военной поддержки Израиля

Берлин не планирует в какой-либо форме участвовать в конфликте Ирана и Израиля.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Берлина нет планов помогать Израилю оружием или как-либо участвовать в военном противостоянии Тель-Авива и Тегерана.

"Мы ничего не готовим... Я также не вижу, в какой форме мы могли бы или имели бы право активно участвовать в этом конфликте. Так что для нас этот вопрос просто не стоит"

– Борис Писториус

Ранее в оборонном ведомстве Германии заявили, что поставят Израилю противопожарное оборудование.

Отметим, что операция Израиля "Восстающий лев" была начала 13 июня. Израиль нанес удары по Тегерану, а также по ряду объектов в Мешхеде, Тебризе, Исфахане и других городах Ирана.