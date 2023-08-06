В Геленджике в жару спасли лес от пожара

Опубликовано: 19:58, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожарные под Геленджиком сегодня не дали разрастись лесному пожару – он был вовремя остановлен на площади в 0,05 га и полностью потушен, несмотря на жару.

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в Геленджике днем загорелся лес. Уточняется, что возгорание возникло рядом с поселком Светлый.

По счастью, огнеборцам, несмотря на жару, удалось оперативно остановить распространение огня по деревьям – максимум площади возгорания составили 500 кв м.

Поскольку пожар был ограничен в самом своем начале, местные леса были спасены от массового выгорания. Огонь уже полностью потушен.

На данный момент основной версией возгорания является поджог сухостоя оторвавшейся ЛЭП под высоким напряжением. Одной искры оказалось достаточно, чтобы пламя возникло и охватило деревья.