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В Геленджике пресекли незаконные фотосессии с животными

В Геленджике пресекли незаконные фотосессии с животными
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Правоохранители изъяли во время рейда в Геленджике животных, которые участвовали в незаконных фотосессиях. Всех зверей доставили в контактные зоопарки.

В Геленджике пресечены незаконные фотосессии с девятью животными. Об этом рассказали в среду в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время рейда, проведенного на набережной села Архипо-Осиповка, полицейскими были изъяты четыре обезьяны и пять попугаев. При проверке у фотографов не оказалось необходимых для соответствующей деятельности документов.

В результате животные были изъяты, а затем доставлены в контактные зоопарки. В настоящее время они находятся под присмотром специалистов.

Начаты проверки по факту незаконного предпринимательства и жесткого обращения с животными.

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