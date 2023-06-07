В Геленджике пресекли незаконные фотосессии с животными

Правоохранители изъяли во время рейда в Геленджике животных, которые участвовали в незаконных фотосессиях. Всех зверей доставили в контактные зоопарки.
В Геленджике пресечены незаконные фотосессии с девятью животными. Об этом рассказали в среду в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Во время рейда, проведенного на набережной села Архипо-Осиповка, полицейскими были изъяты четыре обезьяны и пять попугаев. При проверке у фотографов не оказалось необходимых для соответствующей деятельности документов.
В результате животные были изъяты, а затем доставлены в контактные зоопарки. В настоящее время они находятся под присмотром специалистов.
Начаты проверки по факту незаконного предпринимательства и жесткого обращения с животными.