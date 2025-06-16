В Газу прибыли 64 грузовика с гуманитарной помощью

Новая партия большегрузов с продуктами и необходимыми вещами прибыла в Газу.
Израиль одобрил проезд 64 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, сообщают израильские СМИ.
The Times of Israel сообщает, что поставки гумпомощи происходят через пункты на севере и юге палестинского анклава.
Отметим, что в конце мая завершилась продолжительная гуманитарная блокада Газы. С 19 мая более 1600 грузовиков с продуктами прибыли в анклав.
Напомним, что Тель-Авив запретил деятельность БАПОР на территории Израиля, поручив раздачу гумпомощи частной организации.