Вестник Кавказа

В Газу прибыли 64 грузовика с гуманитарной помощью

В Газу прибыли 64 грузовика с гуманитарной помощью
© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
Новая партия большегрузов с продуктами и необходимыми вещами прибыла в Газу.

Израиль одобрил проезд 64 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, сообщают израильские СМИ. 

The Times of Israel сообщает, что поставки гумпомощи происходят через пункты на севере и юге палестинского анклава. 

Отметим, что в конце мая завершилась продолжительная гуманитарная блокада Газы. С 19 мая более 1600 грузовиков с продуктами прибыли в анклав. 

Напомним, что Тель-Авив запретил деятельность БАПОР на территории Израиля, поручив раздачу гумпомощи частной организации.

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