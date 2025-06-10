Вестник Кавказа

В Газе назвали число погибших после ударов Израиля

В Газе назвали число погибших после ударов Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно данным оперативных служб, около 90 человек погибли в Газе за сутки.

В Газе обнародовали данные по погибшим после израильских атак. Согласно сводке оперативных служб, которую приводит Al-Jazeera, погибли порядка 90 человек за сутки. 

"Еще четырнадцать человек погибли сегодня утром в результате израильских ударов на Газу. В результате число погибших в анклаве за последние 24 часа превысило 90 человек"

– Al-Jazeera

Сообщается, что около 400 человек в палестинском анклаве получили ранения. 

Отметим, что общее число жертв в Газе с октября 2023 года превышает 56 тыс человек. 

Напомним, что Израиль после прекращения огня с Ираном намерен снова заняться ситуацией в Газе. Об этом вчера сообщил Генштаб ЦАХАЛ.

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