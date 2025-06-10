В Газе назвали число погибших после ударов Израиля

Согласно данным оперативных служб, около 90 человек погибли в Газе за сутки.
В Газе обнародовали данные по погибшим после израильских атак. Согласно сводке оперативных служб, которую приводит Al-Jazeera, погибли порядка 90 человек за сутки.
"Еще четырнадцать человек погибли сегодня утром в результате израильских ударов на Газу. В результате число погибших в анклаве за последние 24 часа превысило 90 человек"
– Al-Jazeera
Сообщается, что около 400 человек в палестинском анклаве получили ранения.
Отметим, что общее число жертв в Газе с октября 2023 года превышает 56 тыс человек.
Напомним, что Израиль после прекращения огня с Ираном намерен снова заняться ситуацией в Газе. Об этом вчера сообщил Генштаб ЦАХАЛ.