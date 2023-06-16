В Гагре продолжают ликвидировать последствия непогоды

Опубликовано: 8:57, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Работы по ликвидации последствий стихии в Гагре продолжаются. Мост в селе Чагрыпш не пострадал.

Первый заместитель главы Гагрского района Адамур Цишба проинформировал о том, что в настоящее время в районе ведутся работы по ликвидации последствий стихии. В настоящее время веется очистка трассы.

«К расчистке территорий около пострадавших домов пока не приступили, так как завалы планируют вывозить по железной дороге, которая тоже пострадала. Сначала нужно очистить всю эту местность, и только после этого мы сможем оценить масштабы ущерба»

– Адамур Цишба

Также он отметил, что специалисты осмотрели автодорожный мост в селе Чагрыпш. По их мнению, конструкция моста не пострадала.