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В Физули проходит День знаний первый за 30 лет

В Физули проходит День знаний первый за 30 лет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули состоялся праздник, посвященный началу занятий.

В пятницу, 15 сентября в средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули прошло торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года – «День знаний». 

Минобразования Азербайджана сообщило о том, что в 2023/2024 учебном году в школе было организовано 11 классов из 160 учеников. Также набран педагогический коллектив.  

В школе – 40 классных комнат, шесть лабораторий, два кабинета информатики, пять функциональных учебных кабинетов и спортзал. Кроме того, есть пространства для проведения торжественных мероприятий.

Выступившие на мероприятии представители местных властей сообщили о том, что школа была построена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым от имени узбекского народа и подарена жителям Физули

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