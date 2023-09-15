В Физули проходит День знаний первый за 30 лет

Опубликовано: 13:03, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули состоялся праздник, посвященный началу занятий.

В пятницу, 15 сентября в средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули прошло торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года – «День знаний».

Минобразования Азербайджана сообщило о том, что в 2023/2024 учебном году в школе было организовано 11 классов из 160 учеников. Также набран педагогический коллектив.

В школе – 40 классных комнат, шесть лабораторий, два кабинета информатики, пять функциональных учебных кабинетов и спортзал. Кроме того, есть пространства для проведения торжественных мероприятий.

Выступившие на мероприятии представители местных властей сообщили о том, что школа была построена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым от имени узбекского народа и подарена жителям Физули