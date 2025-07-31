В Еврокомиссии сравнили с геноцидом действия Израиля в Газе

В ЕК заявили, что действия Израиля в Газе имеют признаки геноцида.

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера заявила, что действия Израиля в секторе Газа напоминают геноцид.

"Мы видим, что конкретные люди становятся целями атак, их убивают и морят голодом. Конкретное население находится в изоляции, без крова: их дома разрушают, - без еды, воды и лекарств: им запрещен доступ к ним - и подвергается бомбардировкам и обстрелам даже тогда, когда они пытаются получить гуманитарную помощь. Никакой гуманности, никому нельзя быть свидетелем"

– Тереса Рибера

Как отметила Рибера в интервью Politico, ситуация в анклаве очень напоминает геноцид. По ее словам, действия и высказывания официального Тель-Авива свидетельствуют о пренебрежении нормами международного права.

Вице-президент ЕК предлагает приостановить процесс ассоциации Израиля и ЕС.

Напомним, что Израиль анонсировал расширение военной операции в Газе, если ХАМАС не согласится на требования Тель-Авива. Власти еврейского государства также рассматривают сценарий полной оккупации анклава.