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В ДТП в Иране погибло шесть человек, десятки ранены

В ДТП в Иране погибло шесть человек, десятки ранены
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Иране сегодня произошла крупная авария, в результате которой погибло 6 человек. На данный момент известно также о 25 пострадавших.

В пятницу, 23 июня, на юге Ирана произошло крупное ДТП. Об этом пишут местные СМИ.

Авария случилась на трассе между городами Ясудж и Шираз.

Согласно предварительной информации, водитель грузовика с прицепом потерял управление и влетел в стоящие на обочине автомобиле, где также находились пешеходы.

В результате ДТП погибло по меньшей мере 6 человек, 25 получили ранения.

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