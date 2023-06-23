В ДТП в Иране погибло шесть человек, десятки ранены

Опубликовано: 16:47, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране сегодня произошла крупная авария, в результате которой погибло 6 человек. На данный момент известно также о 25 пострадавших.

В пятницу, 23 июня, на юге Ирана произошло крупное ДТП. Об этом пишут местные СМИ.

Авария случилась на трассе между городами Ясудж и Шираз.

Согласно предварительной информации, водитель грузовика с прицепом потерял управление и влетел в стоящие на обочине автомобиле, где также находились пешеходы.

В результате ДТП погибло по меньшей мере 6 человек, 25 получили ранения.