В ДТП с грузовиком под Ростовом пострадали пассажиры "скорой"

Опубликовано: 19:57, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером на трассе под Ростовом произошло ДТП с участием грузовика и"скорой" – дорогу "неотложке" не уступил водитель грузовика, а пострадал ее экипаж и больной с обширным инфарктом.

Пострадавшими в ДТП, которое произошло сегодня в Ростовской области на трассе Ростов-Ставрополь с участием автомобиля "скорой помощи", двигавшегося с включенными спецсигналами, стали водитель, фельдшер и пациент с обширным инфарктом, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

На 39 км автодороги водитель грузовика MAN не предоставил преимущество "скорой", которая двигалась с включенными сиреной и проблесковыми маячками, передает "Интерфакс".

"В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель, фельдшер и больной с обширным инфарктом, которые находились в автомобиле "Газель Некcт", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские и следователи, которые устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.