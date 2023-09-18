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В ДТП с грузовиком под Ростовом пострадали пассажиры "скорой"

В ДТП с грузовиком под Ростовом пострадали пассажиры &quot;скорой&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня вечером на трассе под Ростовом произошло ДТП с участием грузовика и"скорой" – дорогу "неотложке" не уступил водитель грузовика, а пострадал ее экипаж и больной с обширным инфарктом.

Пострадавшими в ДТП, которое произошло сегодня в Ростовской области на трассе Ростов-Ставрополь с участием автомобиля "скорой помощи", двигавшегося с включенными спецсигналами, стали водитель, фельдшер и пациент с обширным инфарктом, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

На 39 км автодороги водитель грузовика MAN не предоставил преимущество "скорой", которая двигалась с включенными сиреной и проблесковыми маячками, передает "Интерфакс".

"В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель, фельдшер и больной с обширным инфарктом, которые находились в автомобиле "Газель Некcт", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские и следователи, которые устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

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