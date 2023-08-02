В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек

Опубликовано: 8:37, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уставший водитель автобуса в Ставропольском крае врезался в Камаз. Пострадали 8 человек.

Ранним утром в среду в Ставропольском крае случилось ДТП с участием автобуса и грузовика "Камаз".

"2 августа около 4 часов утра на 521-м км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь водитель пассажирского транспорта Hyundai не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди "Камаза" и допустил с ним столкновение"

– краевое управление ГИБДД

В больницу на осмотр доставлены 8 из 28 пассажиров автобуса.

Известно, что за рулем в момент аварии находился 27-летний житель краевой столицы. Мужчина не пострадал. Он два года работает в сфере пассажирских перевозок и за это время был замечен в нарушении правил дорожного движения семь раз. По словам водителя, он допустил столкновение с грузовиком так как устал и начал засыпать за рулем.