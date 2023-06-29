В ДТП на Ставрополье попал автомобиль с маленькими девочками

Опубликовано: 21:47, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ДТП на Ставрополье погибла маленькая девочка. Еще две девочки, сидевшие на заднем сидении автомобиля, доставлены с различными травмами в больницу

В четверг, 29 июня, в Ставропольском крае произошла авария с участием легкового автомобиля. Об этом информирует УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительной информации, мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, ехал по дороге "Новопавловск – Курская – Моздок", но в какой-то момент по непонятным причинам вылетел в поле. Транспортное средство перевернулось.

В аварии погибла девочка в возрасте 7 лет, различные травмы получили две девочки в возрасте 3 и 6 лет. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. При этом управлявший автомобилей мужчина, а также его супруга не пострадали.

Было установлено, что в автомобиле не было детских автокресел, необходимых для перевозки девочек, что и привело к трагическому ДТП.