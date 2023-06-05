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В Дагестане за избиение мужчины отправятся в колонию двое полицейских

В Дагестане за избиение мужчины отправятся в колонию двое полицейских
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане вынесли приговор в отношении двух полицейских, избивших местного жителя. Ближайшие четыре года правоохранители проведут в колонии.

В Дагестане приговорили к 4 годам колонии двух сотрудников полиции, избивших задержанного мужчину. Об этом заявили в Верховном суде республики.

Было установлено, что один из полицейских ударил в живот местного жителя, когда пытался усадить его в служебную машину. Позднее в отделе оперативный дежурный отдела МВД России по Дербенту и еще несколько сотрудников, чьи личности на данный момент не установлены, избили задержанного.

В результате у потерпевшего были зафиксированы многочисленные травмы. Вред, причиненный его здоровью, врачи оценили как средний и тяжкий.

Оба правоохранителя не признали вину и попросили оправдать их, однако суд приговорил каждого из них к 4 годам колонии.

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