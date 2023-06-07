В Дагестане вынесли приговор в отношении избившего водителя сотрудника полиции

Опубликовано: 17:41, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экс-сотрудник ДПС в Дагестане получил условный срок за избиение автомобилиста. Случай произошел в столице региона четыре года назад.

Бывший сотрудник ДПС Дагестана получил условный срок за избиение автомобилиста. Такой приговор вынес Кировский районный суд.

"Суд приговорил Марата Муртазалиева к лишению свободы сроком на 3 года. (...) Наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года"



– сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Случай произошел в Махачкале в 2019 году. Следствие установило, что правоохранитель остановил машину, чтобы проверить документы. В какой-то момент между ним и автолюбителем вспыхнул конфликт, во время которого сотрудник ДПС применил силу в отношении водителя. В результате здоровью мужчины был причинен легкий вред.

Действия бывшего правоохранителя были квалифицированы по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).