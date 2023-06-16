В Дагестане восстанавливают электроснабжение

После разгула непогоды в Дагестане без электричества остались пять районов. На местах ведутся восстановительные работы.
Пять районов Дагестана остались без электроэнергии в результате аварийных отключений, которые произошли после непогоды.
«Дагестанские энергетики восстанавливают энергоснабжение пяти районов региона. В результате ухудшения погодных условий частично обесточенными оказались жители Дахадаевского, Ахтынского, Дербентского, Хасавюртовского и Новолакского районов»
– пресс-служба республиканского Минэнерго
Сообщается, что в работах по восстановлению энергообеспечения участвуют восемь бригад энергетиков.