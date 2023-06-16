В Дагестане восстанавливают электроснабжение

Опубликовано: 13:10, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После разгула непогоды в Дагестане без электричества остались пять районов. На местах ведутся восстановительные работы.

Пять районов Дагестана остались без электроэнергии в результате аварийных отключений, которые произошли после непогоды.

«Дагестанские энергетики восстанавливают энергоснабжение пяти районов региона. В результате ухудшения погодных условий частично обесточенными оказались жители Дахадаевского, Ахтынского, Дербентского, Хасавюртовского и Новолакского районов»

– пресс-служба республиканского Минэнерго

Сообщается, что в работах по восстановлению энергообеспечения участвуют восемь бригад энергетиков.