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В Дагестане восстанавливают электроснабжение

В Дагестане восстанавливают электроснабжение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
После разгула непогоды в Дагестане без электричества остались пять районов. На местах ведутся восстановительные работы.

Пять районов Дагестана остались без электроэнергии в результате аварийных отключений, которые произошли после непогоды.

«Дагестанские энергетики восстанавливают энергоснабжение пяти районов региона. В результате ухудшения погодных условий частично обесточенными оказались жители Дахадаевского, Ахтынского, Дербентского, Хасавюртовского и Новолакского районов»

– пресс-служба республиканского Минэнерго

Сообщается, что в работах по восстановлению энергообеспечения участвуют восемь бригад энергетиков.

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