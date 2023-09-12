В Дагестане в рамках дела об упавшей стене задержан владелец базы отдыха

Опубликовано: 19:53, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правоохранители задержали в Дагестане мужчину, владеющего базой отдыха, на территории которой двух туристов накрыла стена. В результате инцидента погиб один человек.

В Дагестане по делу об обрушении стены задержали владельца базы отдыха. Об этом информирует СУ СК России по региону.

"По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний местный житель, владелец базы, на которой произошло обрушение подпорной стены. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения"

– следственное управление

Там также сообщили, что у владельцев баз отдыха и в администрации села Чиркей были проведены обыски.

"Установлено отсутствие какой-либо разрешительной документации на осуществление предпринимательской деятельности указанными лицами, а также правоустанавливающих документов на использование данными гражданами земельных участков у Чиркейского водохранилища"

– СУ СК по республике

Что произошло?

Ранее стало известно, что на машину, в которой находились два фотографа, упала бетонная 5,5-метровая стена. В результате инцидента погибла девушка, повреждения получил парень. В настоящее время потерпевший находится в больнице.