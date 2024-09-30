В Дагестане увековечат память пограничников-героев

Власти Дагестана приняли решение ко Дню Победы увековечить память Абдулхалика Курбанова и Мухтара Сулейманова, которые погибли в 2004 году в боестолкновении с бандой боевика Руслана Гелаева.

В 2025 году, в 80-летиий юбилей Победы в Великой Отечественной войне, в Дагестане увековечат память двоих Героев РФ - Абдулхалика Курбанова и Мухтара Сулейманова, погибших в 2004 году в боестолкновении с бандой Руслана Гелаева, сообщил в ходе прямой линии с жителями региона глава республики Сергей Меликов.

"В год восьмидесятилетия Победы, который наступает, мы обязательно найдем возможность провести параллель с героическим прошлым наших предков и найти возможность увековечить память этих ребят в городе Махачкале, в нашей столице, либо присвоением их имена одному из учебных учреждений безусловно с установкой памятных бюстов, или каким-то другим способом. Я думаю, что ближайшее время мы эти вопросы обсудим"

- Сергей Меликов

Напомним, дагестанские пограничники Курбанов и Сулейманов погибли в боестолкновении с бандой Гелаева в феврале 2004 года, предварительно смертельно ранив главаря банды.

Ранее в Махачкале конкурсная комиссия отобрала почти 50 народных проектов, которые будут реализованы в 2025 году в рамках программы "Местные инициативы". Всего в комиссию в нынешнем году поступили 92 заявки по благоустройству территорий от администраций селений, районов и городов. Более половины - 49 проектов – были одобрены к реализации.