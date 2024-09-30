Вестник Кавказа

В Дагестане увековечат память пограничников-героев

В Дагестане увековечат память пограничников-героев
© Фото: пресс-служба главы Дагестана
Власти Дагестана приняли решение ко Дню Победы увековечить память Абдулхалика Курбанова и Мухтара Сулейманова, которые погибли в 2004 году в боестолкновении с бандой боевика Руслана Гелаева.

В 2025 году, в 80-летиий юбилей Победы в Великой Отечественной войне, в Дагестане увековечат память двоих Героев РФ - Абдулхалика Курбанова и Мухтара Сулейманова, погибших в 2004 году в боестолкновении с бандой Руслана Гелаева, сообщил в ходе прямой линии с жителями региона глава республики Сергей Меликов.

"В год восьмидесятилетия Победы, который наступает, мы обязательно найдем возможность провести параллель с героическим прошлым наших предков и найти возможность увековечить память этих ребят в городе Махачкале, в нашей столице, либо присвоением их имена одному из учебных учреждений безусловно с установкой памятных бюстов, или каким-то другим способом. Я думаю, что ближайшее время мы эти вопросы обсудим"

- Сергей Меликов

Напомним, дагестанские пограничники Курбанов и Сулейманов погибли в боестолкновении с бандой Гелаева в феврале 2004 года, предварительно смертельно ранив главаря банды.

Ранее в Махачкале конкурсная комиссия отобрала почти 50 народных проектов, которые будут реализованы в 2025 году в рамках программы "Местные инициативы". Всего в  комиссию в нынешнем году поступили 92 заявки по благоустройству территорий от администраций селений, районов и городов. Более половины - 49 проектов – были одобрены к реализации.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Двоих дагестанцев поймали за террористическую деятельность

Двоих дагестанцев поймали за террористическую деятельность

Исполнилось 33 года со дня теракта в небе над Гаракендом

Исполнилось 33 года со дня теракта в небе над Гаракендом

Участник нападения на Дагестан отправится в колонию

Участник нападения на Дагестан отправится в колонию

Житель КЧР ответит в суде за финансирование терроризма

Житель КЧР ответит в суде за финансирование терроризма

Трое боевиков из банд Хаттаба и Басаева задержаны на юге России

Трое боевиков из банд Хаттаба и Басаева задержаны на юге России

Супруга экс-главы Сергокалинского района задержана в Дагестане

Супруга экс-главы Сергокалинского района задержана в Дагестане

О борьбе с терроризмом на Кавказе в 2024 году рассказали в НАК

О борьбе с терроризмом на Кавказе в 2024 году рассказали в НАК

Суд продлил до зимы арест экс-главы Сергокалинского района

Суд продлил до зимы арест экс-главы Сергокалинского района

Школы проверят на защищенность от экстремизма в Дагестане

Школы проверят на защищенность от экстремизма в Дагестане

В Ингушетии ликвидирован участник террористической группы

В Ингушетии ликвидирован участник террористической группы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы