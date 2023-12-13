В Дагестане полностью восстановлено энергоснабжение

Свет полностью вернулся ко всем ранее обесточенным абонентам в Дагестане. В связи с непогодой энергетики республики перешли на особый режим работы

Пресс-служба «Дагэнерго» проинформировала об окончательном завершении работ по восстановлению энергоснабжения в регионе. Напомним, что в результате шквалистого ветра, обрушившегося на регион, без электроснабжения остались около ста 100 тысяч человек.

«Специалисты „Дагэнерго“ в Дагестане восстановили электроснабжение более половины потребителей, нарушенное в результате экстремальной непогоды 28 декабря»

– «Дагэнерго»

Напомним, что сейчас дагестанские энергетики работают в усиленном режиме. Кроме того, действует оперштаб по предотвращению и устранению аварий на подстанциях.