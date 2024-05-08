В Дагестане обратят внимание на проблемы с транспортом

Контроль за транспортом планируется ужесточить в Дагестане. Будет введена статья об административных правонарушениях. Жители Махачкалы недовольны несоблюдением водителями расписания.
В Махачкале предложили изменить Кодекс Дагестана об административных правонарушениях. Планируется ввести статью, которая затронет ответственность за нарушение маршрута или расписания регулярных перевозок.
Власти столицы Дагестана надеются, что новая статья улучшит качество транспортных услуг для жителей республики. Сейчас инициатива дорабатывается.
Стоит добавить, что жители Махачкалы обращают внимание на то, что водители маршруток не соблюдают расписания рейсов и вынуждены жаловаться в социальных сетях.