В центре Сочи произошла массовая драка с участием подростков

Опубликовано: 2:25, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У жителя Сочи произошел конфликт с группой подростков, которые, как показалось ему, обидели его дочь. По пакту случившегося проводится проверка.

Во вторник, 19 сентября, в центре Сочи произошел конфликт между 39-летним местным жителем и группой подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом сообщают в городском УВД.

Согласно предварительной информации, мужчине показалось, что подростки обижают его дочь, после чего он решил поговорить с ними.

Во время разговора у мужчины произошла потасовка с одним из подростков, после чего остальные кинулись помогать своему другу.

"По данному факту полицейскими проводится проверка. Изучаются записи камер видеонаблюдения с целью установления обстоятельств и личностей участников инцидента"

– городское УВД

Сотрудники полиции установили личности всех участников драки. Они провели воспитательную беседу с несовершеннолетними и их родителями, в ходе которой напомнили им о нормах законодательства в области административного и уголовного права.