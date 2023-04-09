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В Чечне пройдет региональный форум местных предпринимателей

В Чечне пройдет региональный форум местных предпринимателей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На следующей неделе в Грозном состоится форум местных предпринимателей. Мероприятие будет организовано в одном из пятизвездочных отелей чеченской столицы в понедельник.

В ближайший понедельник Грозный примет Региональный форум предпринимателей Чечни. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте главы республики.

Мероприятие состоится в пятизвездочной гостинице The Local Hotels Grozny. Его организаторами выступают Центр "Единство" и Минэкономтерразвития региона.

В форуме будут участвовать представители органов власти, бизнесмены и сотрудники организаций, создающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В ходе мероприятия предприниматели смогут посетить семинары, посвященные различным актуальным вопросам. Их будут вести бизнес-тренеры из Центра "Мой бизнес".

Помимо этого, предпринимателям вручат награды в различных номинациях.

Согласно последним данным, численность занятых в МСП жителей Чечни на сегодняшний день превышает 139 тыс человек. За прошлый год их количество увеличилось в 4 раза.

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