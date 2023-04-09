В Чечне пройдет региональный форум местных предпринимателей

В ближайший понедельник Грозный примет Региональный форум предпринимателей Чечни. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте главы республики.
Мероприятие состоится в пятизвездочной гостинице The Local Hotels Grozny. Его организаторами выступают Центр "Единство" и Минэкономтерразвития региона.
В форуме будут участвовать представители органов власти, бизнесмены и сотрудники организаций, создающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В ходе мероприятия предприниматели смогут посетить семинары, посвященные различным актуальным вопросам. Их будут вести бизнес-тренеры из Центра "Мой бизнес".
Помимо этого, предпринимателям вручат награды в различных номинациях.
Согласно последним данным, численность занятых в МСП жителей Чечни на сегодняшний день превышает 139 тыс человек. За прошлый год их количество увеличилось в 4 раза.