В Чечне начнут готовить специалистов нефтегазовой отрасли

Нефтяников начнут готовить на базе университета в Грозном. Здесь откроется профильная школа.

Специалистов высшей квалификации в нефтегазовой отрасли будут готовить на базе университета имени М.Д. Миллионщикова в Грозном. В будущем году здесь начнет действовать инженерная школа.

«Здесь будут готовить инженеров высшей категории нефтегазовой отрасли и станет уникальной площадкой по развитию критических технологий и подготовке кадров для комплексного использования нефтяных скважин»

– глава Чечни

Отмечается, что учебное заведение – уникальное в своем роде – станет флагманом инженерного образования в республиках СКФО.

Ранее сообщалось о том, что подобные школы также будут открыты в 20 высших учебных заведениях страны.

Отметим, что согласно официальным данным, запасы «Черного золота» в республике невелики - 33 млн тонн, однако у специалистов есть мнение, что в горных районах, есть огромные нефтяные запасы, добыча которых пока невозможна по техническим причинам.