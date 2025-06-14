В ЦАХАЛ заявили об ударах по ракетному заводу в Тегеране

Армия Израиля сообщила об ударах по ряду военных объектов в Тегеране.
Израильская армия заявила об ударах по военному предприятию в Тегеране, которое специализируется на выпуске ракет. Также целями атак стали ракетные системы.
"По указанию разведывательного управления Армии обороны Израиля ВВС Израиля нанесли удары и разрушили объекты по производству ракет класса "земля-земля", радиолокационные станции обнаружения и пусковые установки ракет класса "земля-воздух" в Тегеране"
– ЦАХАЛ
Отметим, что сегодня вечером Израиль и Иран обменялись ударами. Войска ЦАХАЛ атаковали цели на западе Ирана, иранская армия ударила по ряду городов Израиля, в том числе Хайфе и Тель-Авиву.