Вестник Кавказа

В ЦАХАЛ заявили об ударах по ракетному заводу в Тегеране

В ЦАХАЛ заявили об ударах по ракетному заводу в Тегеране
© Фото: ЦАХАЛ
Армия Израиля сообщила об ударах по ряду военных объектов в Тегеране.

Израильская армия заявила об ударах по военному предприятию в Тегеране, которое специализируется на выпуске ракет. Также целями атак стали ракетные системы. 

"По указанию разведывательного управления Армии обороны Израиля ВВС Израиля нанесли удары и разрушили объекты по производству ракет класса "земля-земля", радиолокационные станции обнаружения и пусковые установки ракет класса "земля-воздух" в Тегеране"

– ЦАХАЛ 

Отметим, что сегодня вечером Израиль и Иран обменялись ударами. Войска ЦАХАЛ атаковали цели на западе Ирана, иранская армия ударила по ряду городов Израиля, в том числе Хайфе и Тель-Авиву.

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