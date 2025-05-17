Вестник Кавказа

В Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным

В Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт: Трамп открыт для встречи с Путиным.

Лидер США Дональд Трамп готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Президент, определенно, был бы открыт для этого"

– Каролин Левитт

Спикер Белого дома также подчеркнула, что Трамп выступает за скорейшее разрешение украинского кризиса, эту позицию он донес до Москвы и Киева. 

Напомним, что на сегодняшний вечер запланирован телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры обсудят пути урегулирования украинского конфликта.

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