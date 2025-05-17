В Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт: Трамп открыт для встречи с Путиным.
Лидер США Дональд Трамп готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент, определенно, был бы открыт для этого"
– Каролин Левитт
Спикер Белого дома также подчеркнула, что Трамп выступает за скорейшее разрешение украинского кризиса, эту позицию он донес до Москвы и Киева.
Напомним, что на сегодняшний вечер запланирован телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры обсудят пути урегулирования украинского конфликта.