В Баку завершается WUF13

Проходящий в азербайджанской столице форум WUF13 подходит к концу. В пятницу пройдут мероприятия, посвященные его официальному закрытию.

В Баку 22 мая завершается 13-й сессия Всемирного форума городов (WUF13), организатором которой выступило правительство Азербайджана совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

В заключительный день форума пройдут круглые столы, посвященные роли коренных народов и женщин в городском развитии. Кроме того, состоятся мероприятия, которые посвящены официальному закрытию WUF13. В частности, запланированы официальная пресс-конференция по итогам форума и церемония закрытия.

В завершение дня состоится церемония спуска флага WUF13.

Ожидается, что сегодня будут подведены итоги дискуссий, проходивших последние пять дней, и определены направления дальнейшего взаимодействия в области городского развития, жилищной политики и устойчивого развития.

В первые два дня WUF13 были проведены совещание министров, Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии о городском благосостоянии и мировом жилищном кризисе. Был открыт также павильон Мехико.

Третий день состоялось подписание меморандума о побратимстве между городами Шуша (Азербайджан) и Трабзон (Турция), а в четвертый прошел ряд сессий, посвященных различным вопросам. В частности, обсуждались следующие темы – урбанизация, инклюзивное городское развитие, жилищная политика и изменение климата. Накануне также было объявлено, что Алматы присоединяется к Декларации о намерениях, касающейся создания "Форума умных городов, устойчивых к изменению климата, СПЕКА".

Напомним, в WUF13 участвуют более 40 тыс делегатов из 182 стран. Форум посвящен теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".