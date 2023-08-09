РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Баку рассказали об организации военной службы на освобожденных территориях

солдаты армии АР на освобожденных территориях
© Фото: сайт Минобороны АР
В Минобороны Азербайджана сообщили о высоком уровне служебно-боевой деятельности на освобожденных территориях страны. Там добавили, что созданы все условия для организации боевой деятельности.

На освобожденных территориях Азербайджана организован высокий уровень службы и боевой деятельности солдат и воинских частей, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

В ведомстве отметили, что поддержание высокого уровня боевой готовности и дисциплины, а также формирование здоровой морально-психологической атмосферы является одним из главных требований для дислоцированных подразделений.

В министерстве также подчеркнули, что быт в частях придает основу для совершенствования теории и практики, ведения боевого дежурства в соответствии с требованиями и культурного досуга.

"Организация службы войск в частях, дислоцированных на освобожденных территориях, продолжается в обычном режиме. С военнослужащими проводятся теоретические и практические занятия, до сведения военнослужащих, привлекаемых к боевому дежурству, доводятся правила техники безопасности, особо подчеркивается важность высокой бдительности на позициях"

- Минобороны АР

В заключение в МО Азербайджана добавили, что солдаты активно участвуют в общественно-политических занятиях. Их также информируют о мировых и региональных событиях. Кроме того, командиры обращают внимание на развитие мировоззрения.

Азербайджанские танкисты совершенствуются в боевой подготовке

Азербайджанские танкисты совершенствуются в боевой подготовке

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
740 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version