В Баку рассказали об организации военной службы на освобожденных территориях

Опубликовано: 21:11, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минобороны АР

В Минобороны Азербайджана сообщили о высоком уровне служебно-боевой деятельности на освобожденных территориях страны. Там добавили, что созданы все условия для организации боевой деятельности.

На освобожденных территориях Азербайджана организован высокий уровень службы и боевой деятельности солдат и воинских частей, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

В ведомстве отметили, что поддержание высокого уровня боевой готовности и дисциплины, а также формирование здоровой морально-психологической атмосферы является одним из главных требований для дислоцированных подразделений.

В министерстве также подчеркнули, что быт в частях придает основу для совершенствования теории и практики, ведения боевого дежурства в соответствии с требованиями и культурного досуга.

"Организация службы войск в частях, дислоцированных на освобожденных территориях, продолжается в обычном режиме. С военнослужащими проводятся теоретические и практические занятия, до сведения военнослужащих, привлекаемых к боевому дежурству, доводятся правила техники безопасности, особо подчеркивается важность высокой бдительности на позициях"

- Минобороны АР

В заключение в МО Азербайджана добавили, что солдаты активно участвуют в общественно-политических занятиях. Их также информируют о мировых и региональных событиях. Кроме того, командиры обращают внимание на развитие мировоззрения.