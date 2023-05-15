В Баку рассказали о производстве электроэнергии в этом году

Опубликовано: 13:36, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан с января по апрель текущего года увеличил производство электроэнергии на 6,5%. Электростанции страны выработали с начала года более 9,852 млрд кВт/ч электроэнергии.

Глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов поделился данными по выработке электроэнергии в 2023 году. Он заявил, что Азербайджан с января по апрель увеличил производство в этом направлении на 6,5%.

Министр сообщил, что азербайджанские электростанции с начала текущего года произвели 9,852 млрд кВт/ч электроэнергии. При этом, по его словам, ТЭС страны выработали свыше 9,266 млрд кВт/ч, а производство из возобновляемых источников энергии, в том числе и ГЭС, - 586 млн кВт/ч.

В заключение Шахбазов добавил, что в 2023 году Азербайджан поставил за рубеж 1,244 млрд кВт/ч электроэнергии, а приобрел более 41 млн кВт/ч.