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В Баку напомнили, что 44-дневная война была освободительной

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания замглавы МИД Армении, напомнив, что Ереван на протяжении 30 лет отказывался от переговоров и отвергал все мирные предложения.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал слова заместителя главы армянского МИД Ваана Костаняна.

Он напомнил, что 44-дневная война, которая началась в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана и проведения этнических чисток, носила освободительный характер.

Дипломат подчеркнул, что Ереван на протяжении 30 лет отказывался от переговоров и отвергал все мирные предложения, угрожая Азербайджану «новой войной за новые территории».

Гаджизаде отметил, что деятельность Баку всегда основывалась на внутреннем законодательстве, в том числе на Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте.

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