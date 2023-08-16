В Азербайджане сообщили о готовности обеспечить безопасность армянских жителей Карабаха

Опубликовано: 13:53, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку готов обеспечить безопасность армянских жителей Карабаха. С таким заявлением выступил в среду помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

Азербайджан готов обеспечить права и безопасность армянского населения Карабаха. Об этом заявил помощник президента, завотделом по вопросам внешней политики администрации президента.

"Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и наше государство готово обеспечить права и безопасность проживающим там армянским жителям на основе своей конституции"

– Хикмет Гаджиев

Он подчеркнул, что Баку строит дороги для реинтеграции армянских жителей Карабаха дороги, а Ереван – блоки и заграждения.