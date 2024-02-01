В Азербайджане считают бюллетени в связи с выборами президента

Подсчет бюллетеней в связи с президентскими выборами проходит в Азербайджане. Они подсчитываются в присутствии наблюдателей.

В Азербайджане начался подсчет бюллетеней в связи с состоявшимися в стране внеочередными выборами президента.

Отмечается, что бюллетени подсчитываются в присутствии наблюдателей.

По всей стране были открыты 6,3 тыс избирательных участков в 125 избирательных округах, 26 из них – на освобожденных территориях Азербайджана.

Как заявила представитель проводившей exit-poll на выборах организации Oracle Advisory Group Влада Галан, явка на текущих выборах в Азербайджане выше, чем в предыдущие годы.